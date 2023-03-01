Directorio de Empresas
Leapwork
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Leapwork Salarios

El rango de salarios de Leapwork va de $77,028 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $134,712 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Leapwork. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Diseñador de Producto
$77.5K
Gerente de Producto
$78K
Ventas
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingeniero de Software
$77K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Leapwork es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $134,712. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Leapwork es $77,748.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Leapwork

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • DoorDash
  • Roblox
  • Square
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos