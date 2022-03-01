LeanIX Salarios

El salario de LeanIX oscila desde $57,897 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $101,654 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeanIX . Última actualización: 9/14/2025