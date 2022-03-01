Directorio de Empresas
LeanIX
LeanIX Salarios

El salario de LeanIX oscila desde $57,897 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $101,654 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeanIX. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $69.4K
Consultor de Gestión
Median $102K
Tecnólogo de la Información (TI)
$69.3K

Diseñador de Producto
$57.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$83.2K
Preguntas Frecuentes

Die bestbezahlte Position bei LeanIX ist Consultor de Gestión mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $101,654. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei LeanIX beträgt $69,396.

