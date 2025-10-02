Directorio de Empresas
Later
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Vancouver

Later Ingeniero de Software Salarios en Greater Vancouver

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Vancouver en Later totaliza CA$152K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Later. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Total por año
CA$152K
Nivel
L3
Base
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Later?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Later in Greater Vancouver tiene una compensación total anual de CA$172,843. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Later para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Vancouver es CA$129,022.

