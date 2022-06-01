Directorio de Empresas
Landor
Landor Salarios

El salario de Landor oscila desde $32,170 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $90,000 para un Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Landor. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Marketing
Median $90K
Contador
$78.4K
Diseñador de Producto
$32.2K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Landor es Marketing con una compensación total anual de $90,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Landor es $78,390.

