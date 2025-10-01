Directorio de Empresas
Lamoda
Lamoda Analista de Negocios Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in Moscow Metro Area en Lamoda totaliza RUB 3.03M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lamoda. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 3.03M
Nivel
L2
Base
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 233K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lamoda?

RUB 13.36M

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Negocios at Lamoda in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 7,801,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lamoda for the Analista de Negocios role in Moscow Metro Area is RUB 3,031,156.

