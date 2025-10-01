Directorio de Empresas
Lam Research
  • Greater Bengaluru

Lam Research Científico de Datos Salarios en Greater Bengaluru

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

₹13.94M

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Lam Research in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹4,742,810. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de Científico de Datos in Greater Bengaluru es ₹3,163,544.

