¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
Lam Research Ingeniero Químico Salarios en Greater Taipei Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Químico in Greater Taipei Area en Lam Research totaliza NT$2.12M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lam Research. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$2.12M
Nivel
PE3
Base
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$386K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lam Research?

NT$5.09M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Lam Research, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Process Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Químico en Lam Research in Greater Taipei Area tiene una compensación total anual de NT$16,925,401. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de Ingeniero Químico in Greater Taipei Area es NT$2,121,661.

Otros Recursos