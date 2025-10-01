Directorio de Empresas
Lalamove
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Ingeniero de Software Salarios en Greater Hong Kong Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Hong Kong Area en Lalamove totaliza HK$334K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lalamove. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Total por año
HK$334K
Nivel
L2
Base
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bono
HK$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lalamove?

HK$1.25M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Lalamove in Greater Hong Kong Area tiene una compensación total anual de HKHK$3,493,986. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lalamove para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Hong Kong Area es HKHK$2,412,249.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lalamove

