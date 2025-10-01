Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area en Kyndryl totaliza €38.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por año
€38.8K
Nivel
Senior
Base
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kyndryl?

€142K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kyndryl in Madrid Metropolitan Area tiene una compensación total anual de €57,045. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kyndryl para el puesto de Ingeniero de Software in Madrid Metropolitan Area es €38,794.

