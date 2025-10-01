La compensación de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en Kyndryl oscila desde $106K por year para Band 6 hasta $121K por year para Band 8. El paquete de compensación in Greater Austin Area mediano por year totaliza $107K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kyndryl. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
