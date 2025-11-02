Directorio de Empresas
Kroll
Kroll Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in United States en Kroll totaliza $126K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kroll.

Paquete Mediano
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Total por año
$126K
Nivel
L2
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bono
$1.2K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Kroll in United States tiene una compensación total anual de $205,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kroll para el puesto de Analista Financiero in United States es $111,200.

