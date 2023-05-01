Directorio de Empresas
Kratos Defense and Security Solutions
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Kratos Defense and Security Solutions Salarios

El salario de Kratos Defense and Security Solutions oscila desde $33,830 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $301,500 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kratos Defense and Security Solutions. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Desarrollo de Negocios
$302K
Ingeniero de Hardware
$33.8K
Ingeniero Mecánico
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ingeniero de Software
$89.2K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Die bestbezahlte Position bei Kratos Defense and Security Solutions ist Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $301,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Kratos Defense and Security Solutions beträgt $81,347.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kratos Defense and Security Solutions

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos