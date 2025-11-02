Directorio de Empresas
KPN
KPN Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Netherlands en KPN totaliza €71.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPN. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Total por año
€71.2K
Nivel
L3
Base
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€3.7K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en KPN?
Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en KPN in Netherlands tiene una compensación total anual de €84,856. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en KPN para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €71,772.

