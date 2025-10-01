Directorio de Empresas
KPN
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Amsterdam Area

KPN Científico de Datos Salarios en Greater Amsterdam Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Amsterdam Area en KPN totaliza €58.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de KPN. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€58.5K
Nivel
hidden
Base
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en KPN?

€142K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (a veces €267K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €74,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the Científico de Datos role in Greater Amsterdam Area is €58,474.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para KPN

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • DoorDash
  • Lyft
  • Stripe
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos