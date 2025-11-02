Directorio de Empresas
Kohler
El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in United States en Kohler totaliza $94.8K por year.

Paquete Mediano
company icon
Kohler
Mechanical Engineer
Kohler, WI
Total por año
$94.8K
Nivel
-
Base
$87.8K
Stock (/yr)
$0
Bono
$7K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kohler?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Kohler in United States tiene una compensación total anual de $107,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kohler para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $90,500.

