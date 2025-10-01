Directorio de Empresas
Kofax
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Waterloo Region

Kofax Ingeniero de Software Salarios en Waterloo Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Waterloo Region en Kofax totaliza CA$97.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kofax. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Total por año
CA$97.2K
Nivel
Senior
Base
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$5.1K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kofax?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

