Kofax
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Kofax Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Kofax totaliza CA$99.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kofax. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Total por año
CA$99.2K
Nivel
L3
Base
CA$99.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kofax?
+CA$80.9K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Kofax in Canada tiene una compensación total anual de CA$108,212. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kofax para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$95,381.

Otros Recursos