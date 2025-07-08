Directorio de Empresas
Koenig Solutions
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Koenig Solutions Salarios

El salario de Koenig Solutions oscila desde $5,823 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el rango bajo hasta $14,459 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Koenig Solutions. Última actualización: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Diseñador de Producto
$14.5K
Arquitecto de Soluciones
$5.8K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Koenig Solutions es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $14,459. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Koenig Solutions es $10,141.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Koenig Solutions

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.