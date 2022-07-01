Directorio de Empresas
Koddi
Koddi Salarios

El salario de Koddi oscila desde $78,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $174,125 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Koddi. Última actualización: 11/25/2025

Ingeniero de Software
Median $78K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
$174K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Koddi es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $174,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Koddi es $126,063.

