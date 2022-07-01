Directorio de Empresas
KNZ
KNZ Salarios

El salario de KNZ oscila desde $34,825 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $190,950 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KNZ. Última actualización: 11/25/2025

Consultor de Gestión
$191K
Ingeniero de Software
$34.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en KNZ es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $190,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en KNZ es $112,888.

Otros Recursos

