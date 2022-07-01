Known Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Known oscila desde $35,175 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $161,190 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Known. Última actualización: 10/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Gerente de Ciencia de Datos
$161K
Científico de Datos
$153K
Ingeniero de Software
$35.2K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Known es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $161,190. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Known es $153,000.

