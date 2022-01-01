Directorio de Empresas
KLDiscovery
KLDiscovery Salarios

El rango de salarios de KLDiscovery va de $8,964 en compensación total por año para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior a $114,425 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KLDiscovery. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $70K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$59.7K
Tecnólogo de Información (TI)
$9K

Consultor de Gestión
$101K
Gerente de Proyecto
$114K
Preguntas Frecuentes

