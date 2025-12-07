Directorio de Empresas
Kepler
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Kepler Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in Canada en Kepler oscila desde CA$119K hasta CA$163K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kepler. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$92.9K - $112K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$86.8K$92.9K$112K$118K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Ingeniero de Hardware envíos en Kepler para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kepler?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Hardware ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Kepler in Canada tiene una compensación total anual de CA$162,964. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kepler para el puesto de Ingeniero de Hardware in Canada es CA$119,413.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kepler

Empresas Relacionadas

  • Rightpoint
  • Verys
  • Avanade
  • Hawke Media
  • InvestCloud
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kepler/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.