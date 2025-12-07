Directorio de Empresas
Kent
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Químico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Químico

Kent Ingeniero Químico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Químico in India en Kent oscila desde ₹2.07M hasta ₹3.01M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kent. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$27K - $30.8K
India
Rango Común
Rango Posible
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero Químico envíos en Kent para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kent?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Químico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Químico en Kent in India tiene una compensación total anual de ₹3,010,258. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kent para el puesto de Ingeniero Químico in India es ₹2,066,363.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kent

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Lyft
  • Spotify
  • Uber
  • Flipkart
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.