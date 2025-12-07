Kelso & Company Consultor de Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en Kelso & Company oscila desde $168K hasta $230K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kelso & Company. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $180K - $218K United States Rango Común Rango Posible $168K $180K $218K $230K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Consultor de Gestión envíos en Kelso & Company para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Kelso & Company ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Consultor de Gestión ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.