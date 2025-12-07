Directorio de Empresas
Keela
Keela Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Canada en Keela oscila desde CA$95.9K hasta CA$134K por year.

Compensación Total Promedio

$75.6K - $91.6K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Keela?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Keela in Canada tiene una compensación total anual de CA$134,087. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Keela para el puesto de Reclutador in Canada es CA$95,942.

