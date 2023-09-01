Directorio de Empresas
KCI Technologies
KCI Technologies Salarios

El salario de KCI Technologies oscila desde $56,441 en compensación total por año para un Ingeniero Civil en el rango bajo hasta $97,594 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de KCI Technologies. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero Civil
$56.4K
Ingeniero Mecánico
$69.7K
Ingeniero MEP
$83.6K

Gerente de Proyecto
$97.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en KCI Technologies es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $97,594. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en KCI Technologies es $76,615.

