Kavak
Kavak Salarios

El salario de Kavak oscila desde $26,268 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $156,780 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kavak. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $45.5K
Científico de Datos
$68.4K
Recursos Humanos
$36K

Gerente de Producto
$26.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$157K
Preguntas Frecuentes

