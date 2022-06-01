Katapult Salarios

Directorio de Empresas
Katapult
El salario de Katapult oscila desde $44,428 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $214,200 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Katapult. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Gerente de Ciencia de Datos
$214K
Científico de Datos
$197K
Diseñador de Producto
$99.5K

Ingeniero de Software
$44.4K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Katapult is Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $214,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Katapult is $148,255.

