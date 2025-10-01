Directorio de Empresas
Justworks
Justworks Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in New York City Area en Justworks totaliza $193K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Justworks. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$193K
Nivel
L5
Base
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bono
$0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Justworks?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

40%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Justworks, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 5% se adquieren en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquieren en el 2nd-AÑO (1.25% mensual)

  • 40% se adquieren en el 3rd-AÑO (3.33% mensual)

  • 40% se adquieren en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

AÑO 1

30%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Justworks, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 10% se adquieren en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 30% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (2.50% mensual)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Ingeniero de Software tại Justworks in New York City Area có tổng thu nhập hàng năm là $222,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Justworks cho vị trí Ingeniero de Software in New York City Area là $185,000.

Otros Recursos