Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Salarios

El salario de Jumbo Interactive oscila desde $70,794 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $96,938 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jumbo Interactive. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Analista de Negocios
$78.3K
Gerente de Producto
$90.9K
Ingeniero de Software
$70.8K

Gerente de Ingeniería de Software
$96.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Jumbo Interactive es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,938. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jumbo Interactive es $84,621.

