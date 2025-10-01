La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Johnson & Johnson oscila desde $81.6K por year para 23 hasta $116K por year para 24. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $95K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
