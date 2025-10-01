La compensación de Ingeniero de Software in Haifa Metro en Johnson & Johnson totaliza ₪472K por year para 23. El paquete de compensación in Haifa Metro mediano por year totaliza ₪472K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Johnson & Johnson. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
23
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***