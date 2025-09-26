Directorio de Empresas
Jaguar Land Rover
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Jaguar Land Rover Ingeniero Mecánico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in United Kingdom en Jaguar Land Rover totaliza £46.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total por año
£46.5K
Nivel
C Grade
Base
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Jaguar Land Rover?

£122K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de £22.8K+ (a veces £228K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Jaguar Land Rover in United Kingdom tiene una compensación total anual de £62,764. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jaguar Land Rover para el puesto de Ingeniero Mecánico in United Kingdom es £46,489.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Jaguar Land Rover

Empresas Relacionadas

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos