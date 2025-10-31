Directorio de Empresas
Jacksonville Transportation Authority
Jacksonville Transportation Authority Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United States en Jacksonville Transportation Authority oscila desde $62.3K hasta $90.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jacksonville Transportation Authority. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$70.7K - $82.1K
United States
Rango Común
Rango Posible
$62.3K$70.7K$82.1K$90.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Jacksonville Transportation Authority?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Jacksonville Transportation Authority in United States tiene una compensación total anual de $90,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jacksonville Transportation Authority para el puesto de Contador in United States es $62,320.

Otros Recursos