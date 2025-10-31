La compensación total promedio de Contador in United States en Jacksonville Transportation Authority oscila desde $62.3K hasta $90.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jacksonville Transportation Authority. Última actualización: 10/31/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!