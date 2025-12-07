Directorio de Empresas
IUNU
IUNU Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in United States en IUNU oscila desde $98.4K hasta $143K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IUNU. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$112K - $130K
United States
Rango Común
Rango Posible
$98.4K$112K$130K$143K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en IUNU?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en IUNU in United States tiene una compensación total anual de $142,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en IUNU para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $98,400.

