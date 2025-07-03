Iron Systems Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Iron Systems oscila desde $12,240 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $111,440 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Iron Systems. Última actualización: 11/21/2025

Ingeniero de Software
$12.2K
Gerente de Programa Técnico
$111K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Iron Systems es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $111,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Iron Systems es $61,840.

Otros Recursos

