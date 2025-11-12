La compensación de Ingeniero de Software Backend in Greater Los Angeles Area en Intuit oscila desde $186K por year para Software Engineer 2 hasta $244K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $278K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$186K
$139K
$33.3K
$13.7K
Senior Software Engineer
$244K
$168K
$55K
$20.6K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Intuit, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)