Intuit
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

  • Israel

Intuit Diseñador UX Salarios en Israel

El paquete de compensación mediano de Diseñador UX in Israel en Intuit totaliza ₪620K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Total por año
₪620K
Nivel
Staff Product Designer
Base
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bono
₪64.4K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
13 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Intuit?
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Intuit in Israel tiene una compensación total anual de ₪765,793. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intuit para el puesto de Diseñador UX in Israel es ₪534,745.

