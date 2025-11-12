La compensación de Diseñador UX in Canada en Intuit oscila desde CA$143K por year para Product Designer 2 hasta CA$224K por year para Staff Product Designer. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$218K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Intuit, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)