Directorio de Empresas
Intesa Sanpaolo
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Intesa Sanpaolo Salarios

El rango de salarios de Intesa Sanpaolo va de $15,558 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior a $93,254 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intesa Sanpaolo. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $47.7K

Ingeniero de Software Backend

Analista Financiero
$15.6K
Recursos Humanos
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Proyecto
$85.7K
Analista de Ciberseguridad
$80.1K
Arquitecto de Soluciones
$93.3K
Escritor Técnico
$39.8K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Intesa Sanpaolo es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $93,254. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Intesa Sanpaolo es $80,056.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Intesa Sanpaolo

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Dropbox
  • Square
  • SoFi
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos