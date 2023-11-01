Directorio de Empresas
International SOS
International SOS Salarios

El salario de International SOS oscila desde $70,614 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $150,000 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de International SOS. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ventas
Median $150K
Científico de Datos
$70.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$94.1K

Gerente de Programa
$74.6K
Gerente de Proyecto
$127K
Preguntas Frecuentes

Den høyest betalte rollen rapportert hos International SOS er Ventas med en årlig totalkompensasjon på $150,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos International SOS er $94,063.

