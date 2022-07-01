IntelyCare Salarios

El rango de salarios de IntelyCare va de $100,500 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $197,010 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelyCare . Última actualización: 8/10/2025