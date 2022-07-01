Directorio de Empresas
IntelyCare
IntelyCare Salarios

El rango de salarios de IntelyCare va de $100,500 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $197,010 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelyCare. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $148K
Gerente de Ciencia de Datos
$197K
Científico de Datos
$101K

Gerente de Diseño de Producto
$182K
Gerente de Producto
$116K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en IntelyCare es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $197,010. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en IntelyCare es $148,000.

