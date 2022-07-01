Intellum Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Intellum oscila desde $99,615 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $182,408 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intellum. Última actualización: 11/25/2025

Gerente de Producto
$182K
Ingeniero de Software
$99.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Intellum es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $182,408. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intellum es $141,011.

