Directorio de Empresas
Intelliswift Software
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Intelliswift Software Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Intelliswift Software totaliza ₹495K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intelliswift Software. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Total por año
₹495K
Nivel
Associate Software Engineer
Base
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹10.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Intelliswift Software?

₹13.98M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de ₹2.62M+ (a veces ₹26.2M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Intelliswift Software in India sits at a yearly total compensation of ₹3,695,474. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intelliswift Software for the Ingeniero de Software role in India is ₹484,513.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Intelliswift Software

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Intuit
  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos