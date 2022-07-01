Directorio de Empresas
IntelliGenesis
IntelliGenesis Salarios

El rango de salarios de IntelliGenesis va de $94,525 en compensación total por año para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior a $167,160 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IntelliGenesis. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Científico de Datos
Median $126K
Tecnólogo de Información (TI)
$94.5K
Analista de Ciberseguridad
$167K

Ingeniero de Software
$167K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en IntelliGenesis es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $167,160. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en IntelliGenesis es $146,415.

