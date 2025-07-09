Directorio de Empresas
Intellias
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Intellias Salarios

El rango de salarios de Intellias va de $15,288 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior a $95,574 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intellias. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $60K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
$65.8K
Analista de Datos
$35K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingeniero de Hardware
$63.6K
Tecnólogo de Información (TI)
$77.6K
Marketing
$15.3K
Gerente de Proyecto
$46.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$95.6K
Arquitecto de Soluciones
$82.3K
Gerente de Programa Técnico
$67.3K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Intellias is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intellias is $64,683.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Intellias

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Amazon
  • Spotify
  • Dropbox
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos