Directorio de Empresas
Intapp
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Diseño de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Diseño de Producto

Intapp Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in United States en Intapp oscila desde $76.8K hasta $110K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intapp. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$88K - $103K
United States
Rango Común
Rango Posible
$76.8K$88K$103K$110K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Diseño de Producto envíos en Intapp para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Diseño de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Intapp in United States tiene una compensación total anual de $109,512. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in United States es $76,752.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Intapp

Empresas Relacionadas

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos