Intact Financial Corporation
  • Salarios
  • Recursos Humanos

  • Todos los Salarios de Recursos Humanos

Intact Financial Corporation Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Canada en Intact Financial Corporation oscila desde CA$53.4K hasta CA$74.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$57.2K - CA$67.3K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$53.4KCA$57.2KCA$67.3KCA$74.3K
Rango Común
Rango Posible

CA$225K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Intact Financial Corporation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Intact Financial Corporation in Canada tiene una compensación total anual de CA$74,337. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Recursos Humanos in Canada es CA$53,370.

