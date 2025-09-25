Directorio de Empresas
Instacart
Instacart Compensación Total Salarios

La compensación total promedio de Compensación Total in Canada en Instacart oscila desde CA$231K hasta CA$329K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$262K - CA$298K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 2 años:

  • 50% se adquieren en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



